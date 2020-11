Zem izsoles āmura nonākusi Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes vēstule

Šobrīd mākslas un antikvariāta tirgū īpašu popularitāti ir ieguvuši 20. gadsimta pirmajā pusē Latvijā izgatavoti stikla izstrādājumi no Iļģuciema un Līvānu stikla fabrikā, kā arī citu tā laika Latvijas stikla fabriku izstrādājumi. Izsolē būs pieejams neparasts Iļģuciema fabrikā no urāna stikla izgatavots karafes un glāzīšu komplekts. Savulaik bija moderni stiklam pievienot urānu lai tumsā tas iegūtu zaļganu spīdumu, lai gan šie priekšmeti ir radioaktīvi, to radiācijas līmenis ir ļoti zems un neapdraud veselību.