Maina Covid-19 pacientu izolācijas izbeigšanas nosacījumus

Tad vīrusa daudzums samazinās, attīstoties organisma imunoloģiskajai atbildei un mazinoties infekcijas simptomiem, divu nedēļu laikā cilvēks paliek neinfekciozs. Saskaņā ar esošo algoritmu, atkārtota testēšana nav jāveic, jo vīruss cilvēka organismā var saglabāties pat mēnesi un ilgāk pēc saslimšanas, bet tas vairs nav spējīgs savairoties un izraisīt slimību citiem cilvēkiem. Neraugoties uz to, ka laboratoriskais tests var uzrādīt pozitīvu rezultātu, vīruss pēc noteikta laika vairs nav aktīvs un līdz ar to cilvēks nav vairs uzskatāms par infekciozu un atbrīvojams no izolācijas”- skaidro SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.