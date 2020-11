Valsts svētku nedēļā 12 skatu torņos plīvo Latvijas karogi

Kolkā karogs plīvo vietā, kur satiekas Dižjūra un Mazjūra, Kristakrūga skatu torņa karogs sveicina no Latvijā lielākā purva, bet Randu pļavu tornis izceļ neparasto piekrastes ainavu ar putniem nozīmīgajām Randu pļavām, sacīja Rēna.

DAP aicina atpūtu dabā plānot atbildīgi un droši, apmeklējot dabas objektus tālāk no apdzīvotām vietām, kur apmeklētāju pulcēšanās ir mazāka. Svarīgi arī ievērot drošības pasākumus, viesojoties dabas takās. Nevajadzētu doties uz publiskām vietām, ja ir kaut mazākās saslimšanas pazīmes, izvairīties no drūzmēšanās, izvēlēties mazāk populārus dabas objektus, ievērot divu metru distanci no citiem, lietot mutes un deguna aizsegu, ja distances ievērošana nav iespējama, atgādināja Rēna.