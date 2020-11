Kurš no variantiem ir pareizāks? Vienas pareizās atbildes uz šo jautājumu nav. Tomēr šajā rakstā uzzināsi plusus un mīnusus abām pieejām. Turpini lasīt un noskaidro, kā izvēlēties mēbeles atbilstoši savam dzīvesstilam.

Mūsdienu dinamiskajā tempā arvien vairāk pievēršam uzmanību mēbeles estētiskajai dabai. Iespējams, tam par iemeslu kalpo tas fakts, ka ēdienu piegāde drīz vien kļūs populārāka par gatavošanu pašam. Kā tas ietekmē mēbeļu izvēli? Visticamāk, virtuves skapīšus mēs vairs nemērīsim pēc blenderu, gaļas mašīnu un virtuves kombainu ietilpības. Tas nozīmē to, ka varam pilnībā vadīties pēc savām vēlmēm un stila izjūtas.

Tas pats arīdzan attiecas uz galda virsmu - ja kādreiz to izvēlējāmies pēc principa ‘’jo platāks, jo labāks’’ tādēļ, ka katru dienu gatavojām, tad pašlaik arī ar bāra letes izmēriem var būt pilnībā pietiekoši. It īpaši tad, ja sakombinējam to kopā ar mīkstiem un ērtiem krēsliem. Tādējādi virtuves loma pamazām pārtop par iedvesmotāju - vietu, kur nesteidzīgi baudīt greznu ēdienu, atmosfēru un smelties enerģiju.