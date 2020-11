Grāmata tēviem, dēliem un makšķerniekiem

Bērnībā Patriks gāja zvejot zušus kopā ar tēvu, un, būdams pieaudzis, konstatēja, ka vislabāk tēvu atceras saistībā ar šo noslēpumaino zivi. “Zuša evaņģēlijs” ir arī grāmata par tēvu un dēlu, un to, kā zutis saveda viņus kopā.

““Viņi ir jocīgi, tie zuši,” mēdza teikt tētis. Un, to sacīdams, viņš vienmēr izskatījās maķenīt priecīgs. Itin kā viņam būtu vajadzīga šī noslēpumainība. Itin kā tā aizpildītu viņā kādu tukšumu. Arī es tam ļāvos. Nospriedu – to, kam ticēt, atrod, kad ir tāda vajadzība. Mums bija vajadzīgs zutis. Bez tā mēs kopā nebūtu bijuši tie, kas bijām,” atzīst autors.

Zutis Anguilla anguilla ir viens no mīklainākajiem dzīvniekiem, ko radījusi daba. Zivs, kuru apvij dabaszinātnisks noslēpums, ko mēdz dēvēt par “zušu jautājumu”. Zivs, kura iet bojā un vēlāk atkal ir dzīva.

Svensons zīmē poētisku un aizraujošu zušu, dabas un kultūras vēsturi, aptverot laika posmu no Aristoteļa un Zigmunda Freida līdz Ginteram Grasam un Reičelai Kārsonei un savijot to arī ar savu dzīves stāstu. Mistiskā veidā stāsts par zušiem pārtop stāstā par dzīvi vispār, bet “Zuša evaņģēlijs” apburošā vēstījumā par kādu ļoti īpašu radību un dzīves jēgas meklējumiem.

Grāmatas redaktore Laura Bebre: “Kad manās rokās nonāca manuskripts, par zuti nezināju tikpat kā neko – tikai to, ka tā ir zivs. Ceļojumā no vāka līdz vākam robi manās zināšanās aizpildījās... un vienlaikus radās jauni jautājumi. Ne velti zuti dēvē par dabaszinātņu Svēto Grālu – mēģinājumi izzināt tā glabātos noslēpumus gadsimtiem ir veduši zinātniekus, domātājus un vides aktīvistus pa tādiem līkločiem, ka brīžiem grūti noticēt: runa ir par dzīvu, reālu, pēc skata pavisam neuzkrītošu būtni. Svensons veikliem, trāpīgiem otas triepieniem saliek akcentus šajos raibajos meklējumos, padarot tos aizraujošus pat tiem, kuriem – kā man – nekad nav ienācis prātā interesēties, kas tas zutis īsti ir. Tas šķiet tāls, gandrīz vai mītisks, bet vienlaikus tuvs: fakti un skaitļi raitā, asprātīgā valodā mijas ar atskatu uz autora bērnību un ciešo saikni ar tēvu, kuras centrā – cik pārsteidzoši! – arī ir zutis. Zutis – viena no lielajām pasaules mīklām. Bet vai visām mīklām ir jātiek atminētām?”