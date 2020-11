"Mūsu dzimta ir mūsu aizmugure. Tā ir vēsture un pagātne. Ģimene ir tagadne un bērni - mūsu nākotne. Kā šo laika joslu apvienot un kā to caurvīt? Ģerbonis ļoti labi kalpo, tas uzņemas šo lomu sasaistīt, iesūkt sevī visu enerģiju, sāpes, mīlestību un saglabāt to," īsumā par ģerboņiem izsakās mūsu sarunas varone, turot rokās tikko iznākušo grāmatu, kas ir fantastiska dāvana Latvijai 102. dzimšanas dienā. Kā tā tapa?

Kas būtu domājis, ka pēc 29 gadiem par izdzīvošanu cīnīsies klasiskās ģimeniskās vērtības un ka grāmatu radīšana būs viens no veidiem, kā rosināt to saglabāšanu!?

Es augu ļoti draudzīgā un mīlošā ģimenē. Manas mātes saknes sakņojas Latvijā, Latgalē. Bet tēva – Krievijā, Arhangeļskā. Atceros, ka bērnībā mūsu māja bija pilna ar radiem no vienas vai no otras puses. Šobrīd man tā visa ļoti pietrūkst, jo tagad es daudz apzinātāk varētu visu piefiksēt, bet daudzi ir jau aizgājuši.

Ja atskatāmies uz to laiku, kad sākām darbu pie projekta, tad, protams, sagatavošanas un plānošanas periods bija gana ilgs. 7 mēnešus mēs tāmējām, plānojām projekta gaitu un termiņus, komunicējām ar dzimtām. Jā, mēs no paša sākumā apzinājāmies, ka ātri un viegli nebūs.

Brīžiem man bija jāuzdrošinās un jāpieņem lēmumi. Tā ir milzīga atbildība – pielikt gala punktu kādā no jautājumiem, bet man ir arī milzīgs gandarījums par to, ka to spēju.

Divas grāmatas veido kopumu, un tās nav atdalāmas viena no otras. Tomēr viena būtiska atšķirība starp abām ir – tā ir valoda. Pirmā grāmata ir ļoti zinātniski teorētiska, līdz ar to valoda ir konkrēta un precīza, terminiem bagāta un ne visiem uzreiz saprotama. Tā prasa iedziļināšanos. Otrā grāmata ir dzīva, jūtām un emocijām bagāta. To lasot, veidojas sajūta par viesošanos 60 dažādās vietās, it kā katrā no tām būtu pašķirstīts fotoalbums.