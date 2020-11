Notiks tiešsaistes konference par darba un dzīves līdzsvaru pandēmijas laikā

Konferencē dzirdēsim futūristu un bijušo IKEA Happiness at Work koncepta autoru Džordžu Muiru (George Muir) (Zviedrija), antropologu un filozofijas doktoru Jepi Trollu Linetu (Jeppe Trolle Linnet) (Dānija), Barbaru Gertsenbergeru no ES pētījumu aģentūru EUROFOUND, Santu Lazdiņu no Latvijas vadošo pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar, Ilzi Žukovu no vadošā mobilo sakaru operatora TELE2, LR Labklājības ministrijas un Latvijas Darba Devēju konfederācijas pārstāvjus, Kasparu Rācenāju no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, psiholoģi un treneri Jolantu Cihanoviču, supervīzori un kouču Evija van der Beek, finanšu speciālistu un treneri, INDEXO padomes locekli Tomu Kreicbergu, uzņēmēju un komunikācijas stratēģi, publiskā runas institūta “Oratore” dibinātāju Dagniju Lejiņu, ārstu psihoterapeitu dr. Artūru Utinānu (RSU), Dr. pshyc. KBT centra “Intellego” psihoterapeiti Marutu Freimani - Brēdermani, iekšējās komunikācijas un pārmaiņu stratēģi Ievu Zaumani, režisori un uzņēmēju Unu Rozenbaumu, basketbolisti Aneti Jēkabsoni-Žogotu, sporta psiholoģi no Latvijas Olimpiskās vienības Daci Eikenu, Training Lab dibinātāju Elīnu Pelčeri, darbinieku izaugsmes platformas Efectio.com dibinātāju Artūru Bernovski, Latvijas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieci un PwC Grāmatvedības nodaļas vadītāju Ilzi Palmbahu, mūziķi un AKKA/LAA prezidentu Kārli Kazāku, u.c.