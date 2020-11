Makrons kritizē islāma ekstrēmisma atspoguļojumu medijos

"Tādēļ, kad šajā kontekstā redzu vairākus laikrakstus, kas, kā domāju, ir no valstīm, ar kurām mums kopīgas vērtības, (..) kad redzu tos leģitimizējam vardarbību un apgalvojam, ka problēmas sakne ir tas, ka Francija esot rasistiska un islamofobiska, tad man jāsaka, ka pamatprincipi ir pazaudēti," telefonsarunā žurnālistam Benam Smitam sacījis Makrons.

Smits, aprakstot sarunu ar Makronu, norādījis, ka prezidents apgalvojis, ka ārvalstu mediji neizprot sekulārismu, kas ir viens no Francijas politikas un sabiedrības pīlāriem.

Uzbrucējs bija 18 gadus vecs, Maskavā dzimis čečenu imigrants Abdullahs Anzorovs, kuru sašāva policija un kurš no gūtajiem ievainojumiem vēlāk mira.

Pēc uzbrukuma Makrons paziņoja, ka Francija neatteiksies no savām karikatūrām, un pauda stingru atbalstu sekulārismam.

Laikraksts "The Financial Times" publicēja rakstu ar nosaukumu "Makrona karš pret "islāma separātismu" tikai vēl vairāk šķeļ Franciju".

Aizstāvot Francijas nostāju, Makrons vēstulē "The Financial Times" rakstīja: "Francija - mums par to tiek uzbrukts - ir sekulāra valsts kā musulmaņiem, tā kristiešiem, ebrejiem, budistiem un visiem ticīgajiem."