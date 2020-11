Lieto antibiotikas atbildīgi - nekaitējot sev un apkārtējai videi

Kā skaidro ģimenes ārste Z. Zitmane, antibiotikas nonāvē baktērijas vai nomāc to augšanu. Tās iedarbojas uz baktērijas šūnas sienu, kavējot tās biosintēzi, iedarbojas uz šūnas proteīnu sintēzi, kavē baktēriju nukleīnskābju sintēzi, kā arī šūnām ir antimetabola aktivitāte - ar šiem mehānismiem tiek panākta baktēriju šūnu nonāvēšana vai apturēta baktēriju vairošanās.

Antibiotikas ir paredzētas tikai bakteriālu infekciju ārstēšanai, piemēram, pneimonijas, sinusītu, otītu, ādas infekciju, urīnceļu un citu infekciju gadījumos. Tās nevajadzētu lietot vīrusu un sēnīšu infekciju gadījumos - tādēļ, lai izvairītos no šādiem gadījumiem, antibiotikas jālieto tikai pēc ārsta nozīmējuma.

Lietojot antibiotikas, ir stingri jāievēro zāļu lietošanas pamatprincipi: lietot tikai tās antibiotikas, ko nozīmējis ārsts; lietot pareizās devās, noteiktā laikā un noteiktu periodu, uzsver Z. Zitmane. Tāpat, lietojot antibiotikas, ir jāizvairās no produktiem ar augstu kalcija saturu, greipfrūtu sulas, kā arī no alkohola lietošanas. Produkti ar augstu kalcija saturu var kavēt antibiotiku, piemēram, ciprofloksacīna, doksiciklīna, tetraciklīna uzsūkšanos. Savukārt greipfrūta sula var palēnināt antibiotiku izvadi no organisma, tādējādi pastiprinot iespējamo blakusparādību risku. Tas jāņem vērā, lietojot klaritromicīnu, eritromicīnu. Tikmēr alkohola lietošana var pastiprināt blaknes, kā arī samazina organisma aizsargspējas cīņā pret infekciju.