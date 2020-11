LM pārdalīs ietaupījumus 1,8 miljonu eiro apmērā, lai segtu izdevumus slimības pabalsta izmaksām

Kopumā ar valdības rīkojumiem LM no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir apstiprināts finansējums ne vairāk kā 55 941 183 eiro. Šajā sakarā LM prognozē finansējuma atlikumu 22 734 875 eiro apmērā. Līdz ar to LM ierosina daļu no līdzekļu atlikuma - kopumā 1 862 529 eiro apmērā - novirzīt iepriekš minēto pasākumu nodrošināšanai.