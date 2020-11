Kariņš: Palielinoties Covid-19 saslimstības skaitļiem, nāksies lemt par stingrākiem ierobežojumiem

Aizvadītajā diennaktī mirušas sešas personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 gadiem, no 80 līdz 85 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 75 līdz 80 gadiem un vēl divas no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā miruši 132 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.