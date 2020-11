Reģistrēti 442 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19

Pēdējo 24 stundās laikā veikti 7857 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 442 jauni inficēšanās gadījumi, 5 personas mirušas (viena persona vecuma grupā no 30 līdz 35, viena no 50 līdz 55, viena no 70 līdz 75, divas grupā no 80 līdz 90).