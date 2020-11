Jauns vārds postfolklorā: Kalnejas

Apvienība "Kalnejas" izpilda alternatīvo tautas mūziku un ir 2017. gada nogalē radusies muzikālā apvienība, kuras sastāvā ir vokāliste Marija Valmiera, kontrabasists Toms Valmiers un vijolniece Spāre Vītola. Kā atzīst paši mākslinieki, apvienība radās brīvajā laikā, ļaujoties mūzikas improvizācijai. Toms un Marija Valmieri ir atpazīstami kā muzikālās apvienības "The Coco’nuts" sastāva dalībnieki, savukārt Spāre Vītola muzicē grupā "alejas".

"Albumā atgādinām sev par vērtībām, palūkojamies uz to, cik daudz ir mūsu rokās ko mainīt un cik daudz mēs jau vairs nespējam kontrolēt. Trīs no albuma dziesmām ir aranžētas tautasdziesmas, savukārt dziesma "Nerausti plecus" ir mūsu orģinālkompozīcija. Mūsuprāt, tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, ir lielisks brīdis izlaist dziesmas latviešu valodā, turklāt vairākām no tām esot tautasdziesmām. Ar šo albumu arī pasākām “daudz laimes” mūsu dzimtenei," stāsta grupas soliste Marija Broča.