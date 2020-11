Nedaudz paveca, bet pirms pieciem gadiem veikta firmas SKDS aptauja rāda, ka vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju tic, ka viņu dzīves ietekmē dažādu sazvērestību teoriju rezultāti. Līdz ar to nepārsteidz, ka nesen veiktajā SKDS aptaujā puse Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka uzskata: C-19 ir radīts mākslīgi.

Sazvērestību teoriju radītāji, lai arī mazākumā, ir agresīvi. Viņi aktīvi dalās ar maldinošu informāciju un FB algoritmi “uzskata”, ka šie ieraksti ir populāri, tādēļ jāparāda pēc iespējas vairāk cilvēku. Tiem, kas pie maldīgajiem ierakstiem iebilst – tiek rupji izsmieti, līdz ar to apklusinot jel kādu veselīgu diskusiju. Rezultāts ir sabiedrības sķelšana un radikalizēšanās.

Daļa no agresīvajiem aktīvistiem nekautrējas izteikt arī fiziskus draudus.

“Stobru sejā” veselības ministrei Ilzei Viņķelei nesen FB komentāros piesolīja kāds jauns vīrietis. Kāds cits rakstīja: “Eu cūka? Tev dārga tava ģimene??? Pazūdi no Latvijas. Ja nē, uz bērēm iesi viena.” Viņķele Re:Baltica/Re:Check stāsta, ka šādus draudus viņa un kolēģi saņemot katru nedēļu. Par pēdējiem viņa vērsās policijā.

Arī Re:Baltica/Re:Check birojā pērn rudenī ieradās vīrietis ar bēru ziedu pušķi, lai noskaidrotu, kādēļ it kā strādājam miljardiera Džordža Sorosa labā. Sorosīti ir viena no biežākajām birkām, ko mums piekar neapmierinātie dezinformācijas izplatītāji un arī atsevišķi politiķi. (Viens no Re:Baltica donoriem ir bijis arī Sorosa finansētais Open Society Institute, kas atklāti norādīts mūsu mājas lapā.) Vēlāk noskaidrojās, ka vīrietis jau iepriekš FB bija izteicis mums draudus. Negribīgi, bet Valsts policija uzsāka kriminālprocesu, ko vēlāk prokurors izbeidza, jo apdraudējums mums neesot bijis reāls. Šāda rīcība vajātāju tikai iedrošināja un viņš joprojām regulāri turpina man sūtīt īsziņas un zvanīt, lai pateiktu, ko par mums domā.