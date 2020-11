Uzmanības centrā - Baltkrievija. Atskats uz "Rīgas konferenci 2020"

Šogad "Rīgas konference" svinēja savu 15. gadadienu. Konferencē notika septiņas paneļdiskusijas, divas īpašas uzrunas, trīs iesildīšanās sesijas, kā arī četras blakus diskusijas. Viens no visvairāk gaidītajiem paneļiem bija "Momentuzņēmums par nākotni". Runājot par NATO panākumiem, Stoltenbergs paziņoja: "NATO ir visveiksmīgākā alianse vēsturē. Mūsu panākumu pamatā ir mūsu vērtības, brīvība, demokrātija, tiesiskums un nesaraujamā saikne starp mūsu valstīm."

Viena no visvairāk gaidītajām viešņām bija Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska.

Rīgas Konferences partneri un atbalstītāji bija arī EEZ un Norvēģijas granti (EEA and Norway Grants), Bostonas Globālais Forums (Boston Global Forum), Mākslīgā intelekta un digitālās politikas centrs (Center for AI and Digital Policy), Mākslīgā intelekta Pasaules Sabiedrības Inovāciju Tīkls (AI World Society Innovation Network), Rīgas pilsētas dome, Amber Distributions, Askaneli Brothers, Pupuchi, NelleUlla, Birzī, Oxford Analytica, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Armadillo, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte un Rīgas Juridiskā augstskola.