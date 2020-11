Ziemassvētku garšviela - kanēlis: 10 praktiski izmantojumi

Pievieno dažus pilienus kanēļa ēteriskās eļļas dienas krēmam, pirms to uzklāj, un iemasē to sejā, lai veicinātu šūnu atjaunošanos. Savukārt ķermeņa ādai par labu nāks kanēļa skrubis – sajauc bļodā tējkaroti cukura, kanēļa, olīveļļas un medus. Visas sastāvdaļas sajauc viendabīgā masā, iemasē to ķermeņa ādā un noskalo.