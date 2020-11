Respektētā un bijību iedvesošā Templiešu ordeņa varu pārspēja vien mīti par viņiem. “Templiešu ordeņa noslēpumi” – trīs daļu raidījums no kanāla Viasat History, kura pirmizrāde skatāma 23. novembrī, pulksten 22, mēģinās sniegt atbildes par šī ordeņa nonākšanu pie varas kā arī viņu iespaidīgo norietu. Ar vēsturiskiem faktiem, nevis leģendām, šis raidījums izzinās viņu slepenos rituālus un paražas, kas ir dzīvas arī mūsdienās. Šajā rakstā ieskatīsimies dažos no šo bruņinieku noslēpumiem.

Sāksim no sākums: kā Templiešu ordenis atšķīrās no parastiem bruņiniekiem?

Ordeņa biedri tika iedalīti trīs kategorijās – elitārie brālības bruņinieki tika izvēlēti no aristokrātijas aprindām, un viņi jau bija apmācīti par bruņiniekiem; bruņinieki seržanti bija amatnieku un tirgoņu dēli, un, lai arī viņi iesaistījās cīņās, viņu pamatuzdevums bija rūpēties par ordeņa ikdienas dzīvi; savukārt mūki rūpējās par kaujinieku garīgajām vajadzībām. Kandidātiem rituāla laikā bija jāzvēr būt šķīstam, paklausīgam un pazemīgam, kā arī viņiem bija jāsola karot par Svēto zemi. Vienlaikus ar šīm prasībām ar darbu bija saistītas arī dažādas privilēģijas – atšķirībā no citiem ticīgajiem, viņiem nebija jāgavē, kā arī nevajadzēja saglabāt modrību, tā ļaujot uzturēt savus spēkus.

Daļēji – jā. Ap šiem uzticamajiem un nepielūdzamajiem kareivjiem tika izveidots zīmols. Austrumos viņu kaujas spējas kļuva acīmredzamas Svētās zemes aizstāvēšanā, kamēr rietumos ievērojama kļuva jaunos biedrus audzinošo komandieru ekonomiskā un finansiālā loma. Šie klosteri varēja gudri ieguldīt vērtībās, kas nāca no kaujas laukiem, kā arī no ziedojumiem. Ordeņa līdzekļi, kas iegūti no tirgošanās un ražošanas, strādājot arī kā bankām, nereti pārsniedza tos, kas pieejami valsts kasei. Varētu nebūt pārsteidzoši, ka Templiešu ordenis tika uzskatīts par vienu no kapitālisma priekšvēstnešiem.