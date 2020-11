Līvānu novadā uz Daugavpils šosejas atjaunots segums

Veikts iesēdumu remonts, profila labošana un ūdens novades sistēmas sakārtošana, ko noslēdza ar jaunas asfalta virskārtas ieklāšanu. Būvdarbus veica SIA Binders par līgumcenu divi miljoni eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros. Šajā posmā vēl palicis ātruma ierobežojums 70 km/h.

- posmā no satiksmes mezgla krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte) līdz Ikšķilei (17,328.-28,000. km), kur strādāja AS A.C.B.;

- posmā no Skrīveriem līdz Aizkrauklei (81,767.-87,653. km), kur strādāja SIA Via;

- posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem aiz Daugavpils (238,75.-247,90. km), kur strādāja SIA Binders.

Vēl turpinās un nākamgad tiks pabeigta seguma pārbūve pie Pļaviņām posmā starp abiem rotācijas apļiem (129,33.-132,60. km) un līdz pat tiltam pār Aivieksti. Šie būvdarbi ietver šķembu slāņa daļēju nomaiņu un daļēju reciklēšanu, ko nosegs trīs kārtas asfalta. Pārbūvē rotācijas apli krustojumā ar Daugavas ielu (pievedceļu Pļaviņām V959) un krustojumu ar Lielo ielu, bet ceļa pārvadu pār dzelzceļu būvē no jauna. Tur strādā SIA Via par līgumcenu trīs miljoni eiro (ar PVN), ko sedz no valsts budžeta.