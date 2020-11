Virzienrādītājus un salona apsildi izgudroja sievietes

Laiki, kad šoferis stūrēja un blakussēdētājs centās lasīt karti, palikuši vien blāvas atmiņas. Tagad teju katram telefonā ir kāda GPS lietotne. Mūsdienās neatņemamās tehnoloģijas pirmsākumi meklējami 1950. gados, kad Gledisa Vesta (Dr. Gladys West) izstrādāja tehnoloģiju, kura šobrīd ļauj mums izmantot GPS priekšrocības. Vesta bija viena no vadošajām zinātniecēm, kura strādāja pie Zemes formas matemātiskās modelēšanas. Tas viņai deva iespēju izstrādāt mehānismu, kur ar satelīta palīdzību noteica atrašanās vietu.

Agneta Dalgrēna – rada jaunu pieeju Renault C segmenta spēkratu dizainam

2016.gadā neatkarīgā organizācija “Women And Vehicles in Europe” (WAVE) piešķīra “Gada sievietes” titulu Renault Kadjar, jaunās Renault Megane, Renault Scenic un elektrisko auto (C segmentā) galvenajai dizainerei Agnetai Dalgrēnai (Agneta Dahlgren), kura Renault grupai pievienojās vēl 1991.gadā.