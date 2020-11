"Dvēseļu putenis" tiek virzīts "Oskara" balvai

Eksperti argumentējot uzsvēra – pat situācijā, kad pasaulē tā saukto “kara filmu” ir daudz un arī starptautiskā izplatīšanā vairākas no tām kļūst populāras, filmai "Dvēseļu putenis" ir iespējas izcelties kā dinamiskam, universālam un viengabalainam vēstījumam. Režisors Dāvis Sīmanis uzsvēra, ka filma ir “izcils kara bezjēdzības apliecinājums, kas tik aktuāls mūsdienu pasaulē, kad vairākās vietās atkal izceļas pat militāri konflikti, - filma rāda, ka pietuvinājumā karš ir nevadāms, brutāls un bezpersoniski nežēlīgs process”. Kinozinātniece Dita Rietuma uzsvēra filmas spēju “panākt eksistenciāla ārprāta sajūtu, izmantojot subjektīvās kameras stratēģijas un operatora Valda Celmiņa unikālo apdāvinātību; tādā veidā filma attālinās no precīziem vēsturiskiem rāmjiem vai apstākļiem, kas liek to traktēt šauri kā konkrētas valsts konkrētu vēsturisku pieredzi, un šis stilistiskais risinājums piešķir filmai universālu jēgu.” Savukārt producents Uldis Cekulis atgādināja, ka operators Valdis Celmiņš gada sākumā par darbu pie filmas "Dvēseļu putenis" tika nominēts pasaules kinooperatoru profesionālajai balvai Imago, un tas arī apliecina filmas starptautisko konvertējamību.

Jāpiebilst, ka arī pārējās Baltijas valstīs filmas "Oskaru" sacensībai jau ir izvirzītas – Lietuva pieteikusi spēlfilmu "Nova Lituania" (režisors Karolis Kaupinis), kas Rīgā tika demonstrēta Baltijas filmu dienās augustā, bet Igaunija piesaka nupat septembrī pirmizrādītu režisora Veiko Ounpū komēdiju, kriminālfilmu, vesternu "Pēdējie" (The Last Ones). Jau pieteikto filmu sarakstā ir arī citi Latvijas kinoskatītājiem jau pazīstami darbi – Agneškas Holandas "Šarlatāns" (Čehija), Tomasa Vinterberga "Vēl vienu glāzīti" ("Another Round), Dānija) –, šobrīd savu pieteikumu ASV Kinoakadēmijai ir iesniegušas 56 valstis.