Sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursā iesniegtas vēl divas sūdzības

Iepriekš sūdzību šai iepirkumā jau bija iesniegusi SIA "Rīgas taksometru parks". Nevienai no trim sūdzībām izskatīšanas datums vēl nav noteikts.

Maršrutu tīkla daļā "Austrumi" par uzvarētāju atzīta SIA "Norma-A", tīkla daļā "Bauska" - SIA "Aips", tīkla daļā "Centrs-1" - AS "Nordeka", tīkla daļā "Centrs-2" - "Norma-A", tīkla daļā "Cēsis" - AS "Cata", tīkla daļā "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks" un "Nordeka", tīkla daļā "Dienvidrietumi" - SIA "Sabiedriskais autobuss", AS "Liepājas autobusu parks" un "Nordeka", tīkla daļā "Dobele" - SIA "Dobeles autobusu parks", tīkla daļā "Gulbene, Alūksne, Balvi" - "Sabiedriskais autobuss" un "Gulbenes autobuss", bet tīkla daļā "Jelgava" - "Sabiedriskais autobuss".