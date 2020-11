"Rimi", "Maxima" un "Elvi" aptur sadarbību ar "Adugs"

Policijā pastāstīja, ka no kādas ārvalsts vēstniecības saņemta informācija, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē tika sākts kriminālprocess pēc par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.