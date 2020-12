Viena no metodēm ir ekoloģiskāka būvmateriālu izvēle, kur pamatā tiek izvēlēts tieši koks. Mūsdienu tehnoloģijas spēj radīt krietni izturīgākus kokmateriālus par klasiskajiem guļbaļķiem vai dēļiem – tas ļauj arhitektiem un inženieriem izpausties pēc pilnas programmas un radīt pat koka debesskrāpjus. Portālam TVNET arhitekts Kārlis Mičulis no arhitektu biroja SIA „Vilnis Mičulis” atklāj, kādēļ koks ir uzskatāms par modernu un konkurētspējīgu būvkonstrukciju būvmateriālu, norādot, kādas ir tā priekšrocības un kāpēc birojs projektē dažāda tipa koka konstrukcijas publiskās un privātās būves.

Kokam piemīt vairākas labas īpašības, viena no būtiskākajām – zema siltumvadītspēja. Salīdzinoši - koka siltumvadītspēja ir 20 līdz 28 reizes zemāka nekā dzelzsbetonam, bet par tēraudu - 130 reizes. Proti, salīdzinājumā ar betonu vai metālu kokam neveidojas daudzi termiskie tilti jeb nepilnības konstrukcijās, kas rada siltuma zudumus un konstrukcijas caursalšanas riskus. Tas nozīmē, ka ar nesošajām koka konstrukcijām un citiem koka būvizstrādājumiem ir iespējams veidot daudz dinamiskākas un ekspresīvākas konstrukcijas, kurām nav jāparedz dārgas siltumizolācijas detaļas vai papildu siltumizolācijas starplikas. Citiem vārdiem,

koka arhitektūra var eksponēt nesošo konstrukciju no iekštelpas ārtelpā, kā arī atvieglo ēku daļu izvirzījumu izbūvi ēkas būvapjomam.

No ekonomiskā skatpunkta tas ļauj izvairīties no vienmuļām standarta konstrukciju tipa fasādēm.

Otra koka priekšrocība ir koka konstrukciju svars. Salīdzinājumam – koka pārsegumu svars ir 200 līdz 250 kilogrami uz kvadrātmetru, bet betona vai tērauda kompozītpārsegumi sver 600 līdz 700 kilogramu uz kvadrātmetru. Rupji rēķinot, koka konstrukcijas ir trīs līdz četras reizes vieglākas. Attiecīgi, ja svars ir mazāks – arī būvniecība zināmos apstākļos ir ekonomiskāka, proti, samazinās materiālu piegāžu reisu skaits līdz objektam, var optimizēt ēkas pamatu konstrukcijas risinājumu, to vienkāršojot, jo samazinās kopējā konstrukcijas pašsvara slodze uz grunti. Savukārt būvniecības procesā nebūs jāuztraucas par celtņu maksimālās tonnāžas pārsniegšanu, kā būtu dažāda gabarīta dzelzsbetona vai tēraudu elementu montāžā. Tāpat tiek ekonomēts uz būves pamatu konstrukciju, jo tiem jānes mazāka kopējā slodze.

Patlaban Latvijā darbojas divi uzņēmumi, kas ražo šāda veida materiālus, – “Cross Laminated Timber” un “Gaujas koks”. Savukārt arhitektūrā parādās arvien vairāk projektu, kur objekts tiek būvēts no koka, piemēram, Ogres bibliotēka, Starptautiskā skola Piņķos vai Jahtu ostas un pārvaldes ēka Salacgrīvā. Šobrīd SIA „Vinis Mičulis” birojā tiek projektēta Baltijā augstākā koka biroju ēka, kuras starpstāvu pārsegumi būs pilnībā no CLT pārseguma paneļiem.

CLT ir abreviatūra no vārdu salikuma “Cross Laminated Timber”, kas apzīmē vairākos slāņos industriāli ražotu koka paneli. Tas sastāv no vairākās kārtās plaknē perpendikulāri salīmētiem dēļiem. Koka materiālu novietojums un ražošanas specifika padara materiālu daudz noturīgāku pret spiedi un lieci, un tā izturība ir pielīdzināma dzelzsbetonam.

Vienas no būtiskākajām bažām ir par koka ugunsdrošību. Vēsturiski koka mājas varēja nodegt kā lāpas ātri vien, it īpaši, ja pirms ugunsnelaimes ilgi nebija lijis.

Salīdzināsim trīs dažādus pārsegumu veidus – sešus metrus garu tērauda siju, tādu pašu betona siju un CLT koka pārseguma plātni. Atkarībā no konstrukcijas veida šos materiālus iedala ugunsizturības klasēs. Pieņemot vienotu situāciju ar laidumu no četriem līdz sešiem metriem, standarta neapstrādātai tērauda sijai ugunsizturība ir vien 15 minūtes, bet betona un CLT pārseguma plātnei tās ir 60 minūtes, pieņemot, ka koka plātne ir aptuveni 16 centimetrus bieza. Taču šo laiku var pagarināt, lietojot antipirēnu – īpašu pretuguns aizsargkrāsu, kas aizkavē koka aizdegšanos vai dūmošanu. Vēl būtiska nozīme ir arī ugunsdrošības risinājumiem iekštelpās. Publiskajās ēkās vai augstceltnēs līdz sešiem stāviem degšanu novērsīs sprinkleri jeb automātiskā dzēšanas sistēma, kas apdzēsīs liesmas, vēl pirms tās ir sākušas izplatīties.

Bez ugunsdrošības, no koka kā primārā būvmateriāla izvēles dažkārt attur pieņēmums, ka šādai mājai ir īsāks mūžs un laika gaitā garantēta cīņa ar pelējumu. Koks ir organisks materiāls, un arī mūsdienās tā uzlabotā versija nav simtprocentīgi pasargāta no mitruma ietekmes. Lai koka konstrukcijas pēc iespējas ilgāk saglabātu savu nevainojamo izskatu, ir nepieciešama papildu uzmanība ēkas ekspluatācijā, proti, pastiprināti jāpievērš uzmanība jumtu, pamatu un cokola daļas tehniskajam stāvoklim un jānodrošina laba siltuma un hidroizolācija. Tomēr,

tiklīdz koka konstrukcijas ir pasargātas no mitruma, tās var kalpot simts un vairāk gadus.

Jāpiebilst arī, ka aspekti, kas ir saistīti ar ugunsdrošību, hidroizolāciju, akustiku u.tml., pēc būtības ir vienkārši risināmi. Daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Austrijā, Šveicē un Somijā, koka būvniecība jau ir kļuvusi par standartu. Somijā šobrīd pat ar likumu ir noteikts, ka zināmai daļai no jaunbūvējamajām publiskajām ēkām ir jābūt veidotām daļēji no koka konstrukcijām. "Varam secināt, ka tehnoloģiski koka izmantošanai būvniecībā problēmu nav un Latvijas arhitektiem un būvniekiem atliek tikai mācīties no citu pieredzes un risinājumus integrēt darbā," skaidro arhitekts.