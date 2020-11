Fiksēts jauns Covid-19 inficēšanās gadījumu rekords - 642

Vakar Latvijā miruši septiņi ar Covid-19 sasirguši cilvēki, līdz ar to kopējais no slimības mirušo cilvēku skaits sasniedzis 153.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem seši bija vecuma grupā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viens - vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Latvijā kopumā miruši jau 163 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.