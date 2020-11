Aptauja: Trešdaļa senioru Baltijas valstīs plāno Ziemassvētkiem iepirkties klātienē

Analizējot datus reģionos, atklājies, ka visaktīvākie pircēji, kas šogad plāno iepirkties internetā, dzīvo Rīgā (31%), pēc tam seko Kurzeme ar 28% un Zemgale ar 26%, respondentiem norādot, ka pirkumus Ziemassvētkiem internetā veic regulāri un to plāno darīt arī šogad. Tikmēr 24% respondentu no Latgales atzinuši, ka dāvanas sarūpēs internetā, savukārt Vidzemē - 21%.

Savukārt, apskatot aktīvāko tiešsaistes pircēju segmentu, aptaujas dati liecina, ka tradicionāli pircēji vecumā no 18-29 gadiem iepērkas internetā salīdzinoši biežāk. Pirkumus internetā šajā vecuma grupā veiks 39%, no kuriem 16% to darīs pirmo reizi, ņemot vērā pandēmijas radīto ietekmi.

Tikmēr klātienē iepirksies 13% jauniešu, ko varētu skaidrot ar to, ka jaunākai iedzīvotāju grupai nereti kopīga iepirkšanās ir daļa no socializēšanās. Tikmēr vecuma grupā no 30-39 gadiem dāvanu sagāde internetā ir ikgadēja tradīcija un to turpinās darīt 27% respondentu, kas varētu būt saistīts ar maksimālu laika ietaupīšanu, ko prasa darba un ģimenes apvienošana.