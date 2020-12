Īpašā grāmatā Porsche parāda slepenos konceptauto

Pirmo reizi turklāt drukātā formā Porsche atklāj projektus, kas izstrādāti periodā no 2005. līdz 2019. gadam un līdz šim tika turēti noslēpumā. To vidū ir 15 dažādi automobiļu tēli, bet ar dažiem no tiem vācu auto ražotājs tagad nolēmis padalīties arī digitālā formā.