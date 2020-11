Pētījums: Covid krīzes laikā sabiedrība uzticas speciālistiem nevis politiķiem

Pētījumā respondentiem lūgts novērtēt vietējo amatpersonu un institūciju darbu. Vispozitīvāk tiek vērts epidemiologs Perevoščikovs un infektologs Dumpis, kam seko NMPD direktore Cipule. Ceturtajā vietā ierindojies pozitīvāk vērtētais no politiķiem – premjers Kariņš. Valdības vadītājs gan krietni atpaliek no pirmā trijnieka, bet viņam vienīgajam no politiķiem bilance vēl ir pozitīva, proti, pozitīvo vērtējumu nedaudz vairāk nekā negatīvo. Tālāk seko veselības ministre Viņķele un prezidents Levits.