Bailes, nedrošība un neziņa lika visiem kooperēties un vienoti pielāgoties jaunajiem apstākļiem - mēs visi ātri apguvām absolūti jaunus sadzīves un sociālo apstākļu noteikumus sabiedrībā. Pandēmija māca mūs pielāgoties darbam vai mācībām no mājām, izteikti piesargāties sabiedriskās vietās, pastiprināti rūpēties par regulāru roku mazgāšanu, kā arī spēt ieturēt savstarpējo distanci vienam no otra.

Zinātnieki visā pasaulē strādā pie Covid 19 vīrusa vakcīnas, bet tikmēr kamēr tā nav, katra valsts pieņem savus lēmumus iedzīvotāju aizsardzībai. Šajā sakarā ir vērts pieminēt, ka atsevišķas pasaules valstis izlēma neizsludināt ārkārtas stāvokli, tādejādi ļaujot lielai populācijas, jeb iedzīvotāju daļai, saslimt ar Covid 19 un šo vīrusu izslimot. Mērķis cēls - no medicīnas viedokļa tiek liktas cerības uz to, ka tie, kuri šo vīrusu pārslimo, iegūst specifisku imunitāti un antivielas pret tās izraisītāju. Šādu procesu pasaulē sauc par kolektīvo imunitāti.

Tikmēr, kamēr vīruss šo mērķi nav sasniedzis, ar to var cīnīties divējādi – lietojot piemērotas sejas maskas, ievērojot sociālo distancēšanos un mazgājot rokas, kā arī nodrošinot, lai mūsu organismā būtu pietiekami daudz C un P vitamīna.

Viennozīmīgi ir skaidrs, ka Covid 19 mūsu sabiedrībā un vidē vēl kādu laiku pastāvēs. Mēs varam baidīties no vīrusa, tomēr prioritāri būt piesardzīgi un sevi maksimāli pasargāt. Vērts pieminēt, ka organisma spēja pretoties nelabvēlīgu vides faktoru un slimību izraisītāju ietekmei, atkarīga arī no mūsu pašu rīcības - veselīgs dzīvesveids, pilnvērtīgs miegs un uzturs ir tikai daži no ieteikumiem, lai pasargātu sevi no nevēlamiem vīrusiem.