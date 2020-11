Droši vien esi dzirdējis, ka sejas krēmu ar SPF filtru iesaka lietot visu cauru gadu - arī rudenī un ziemā pat tad, ja debesis ir apmākušās. Taču par acu aizsardzību no saules kaitīgā starojuma bieži vien aizmirstam - gluži tāpat kā sejas āda, arī tās ir jāsargā nepārtraukti.

1. AIZSARDZĪBA NO UV STAROJUMA

To, cik spēcīgs ir ultravioletais starojums, nosaka UV indekss. Latvijā tas rudenī un ziemā ir 0-2 jeb zems. Tas nozīmē, ka, ja laiks ir apmācies, saulesbriļļu nēsāšana nav nepieciešama. Taču ieteicams acis tomēr aizsargāt saulainās dienās, it īpaši, ja uzsnidzis. Tad gaisma ir īpaši spoža un var kaitēt acīm. Saulainā dienā svaigs un tīrs sniegs var atstarot pat līdz 80% UV starojuma - līdz ar to radiācijas līmenis jārēķina dubultā.