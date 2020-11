Mūsdienu plašajā stilu, kvalitātes, tehnoloģiju un tehnisko īpašību piedāvājumā izvēlēties vislabākās virtuves iekārtas tavai jaunajai vai atjaunotajai virtuvei var būt visai sarežģīts un nogurdinošs uzdevums. Lai to atvieglotu, ir svarīgi izveidot dizaina plānu un izpētīt iekārtu piedāvājumu un specifiku, lai lielās iepirkšanās laikā būtu vieglāk izvēlēties jaunos virtuves “iemītniekus”, izveidojot modernu, funkcionālu virtuvi, kas atbilst tavas ģimenes paradumiem, tajā pat laikā nepārkāpjot budžeta robežas.

Visa pamatā – pilnvērtīgs plāns

Tavu vajadzību un mērķu izvērtēšana jaunās virtuves kontekstā palīdzēs izveidot reālistisku virtuves iekārtu stratēģiju. Primāri pievērs uzmanību pārtikas glabāšanas un termiskās apstrādes punktiem, kā arī ūdens un siltuma avotiem (proti, ledusskapim, plītij, izlietnei un apkures iekārtai, ja to plānots ievietot virtuvē). Darba virsma, tvaika nosūcējs, apgaismojums un skapīši paliek otrajā plānā, tiem pievērsies pēc tam, kad būsi ticis skaidrībā ar galvenajām virtuves iekārtām. Lai to veiksmīgi izdarītu, izveido plānu no 4 sadaļām: