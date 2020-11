Ādas saslimšanu uzliesmojumi rudenī – ko iesākt?

Gaisam kļūstot sausam, palielinās transepidermālais ūdens zudums, kas nozīmē, ka āda pastiprināti zaudē mitrumu un kļūst sausa, skaidro ārste-rezidente dermatoloģijā Zane Prikule-Rūsiņa. Samazinās dabīgo mitrinošo faktoru produkcija ādā un palielinās brīvo taukskābju līmenis. Tas noved pie ādas barjeras disfunkcijas un padara ādu ievainojamāku pret ārējās vides faktoriem, piemēram, dažādiem kairinātājiem un alergēniem. Daļai cilvēku ilgstoši sausa āda, mēģinot uzturēt mitrumu, sāk producēt vairāk tauku jeb sebuma, lai to pasargātu no izžūšanas, un tad sausa āda var kļūt par taukainu vai kombinēta tipa ādu. Visu šo faktoru kopums var veicināt slimību attīstīšanos vai arī to uzliesmojumus.