Epidemiologs: Aptuveni 10% no izsekojamām Covid-19 infekcijām nodotas ārstniecības iestādēs

Viņš tostarp skaidroja, ka no visiem sasirgušajiem, kam ir iespējams noteikt inficēšanās avotu, teju trešdaļā gadījumu inficēšanās ir saistīta ar mājsaimniecību vai ģimeni. Arī aizvadītājā nedēļā šis ir bijis visbiežākais inficēšanās veids.

Vienlaikus aptuveni viens no četriem sasirgušajiem inficējās darbavietās, bet vēl 8% - izglītības iestādēs. Epidemiologs atklāja, ka pagājušajā nedēļā sociālās aprūpes centros inficējušies aptuveni 7% no visiem Covid-19 pacientiem ar zināmu inficēšanās avotu.

Divas mirušās personas bijušas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, vēl astoņas - no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - no 85 līdz 95 gadiem.