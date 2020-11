Advente tuvojas vēja spārniem: idejas modernam Adventes vainagam

Vainags no kaltētiem vai mākslīgajiem ziediem

Ja vēlies radīt bohēmisku Ziemassvētku vēstnesi-dekoru, radi vainagu no kaltētām rozēm vai salmenēm. Šie ziedi spēs saglabāt nevainojamu izskatu visas četras Adventes nedēļas un arī sagaidīs Jauno gadu. Dabīgo ziedu vietā var izmantot mākslīgos.

Veikalā iegādājies jau gatavu vainaga riņķi vai pagatavo to paša rokām – no koka zara izveido riņķa līniju un nostiprini to ar drāti. Pēcāk zara riņķim piesien kokvilnas vai lina lupatiņas un aptin ar dziju vai džutas auklu, lai vainaga bāze turētos stingrāk. Ziedus pielīmē ar karsto līmi. Vainagu dekorē pēc saviem ieskatiem – atstāj bez liekiem rotājumiem vai pielīmē pērlītes vai lentītes.