Francija stingro karantīnas režīmu plāno atcelt 15.decembrī

Daži ierobežojumi paliks spēkā, lai izvairītos no "trešā koronavīrusa viļņa" un vēl viena stingrā karantīnas režīma.

No 15.decembra pašreizējais stingrais karantīnas režīms, kas ir spēkā no oktobra vidus, tiks aizstāts ar valsts mēroga komandanta stundu, kas būs spēkā no plkst.21 līdz plkst.7, sacīja Makrons. Izņēmums būs vienīgi 24. un 31.decembrī - Ziemassvētku un Vecgada vakarā.