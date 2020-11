Azerbaidžānas armija ieiet otrajā Armēnijas atdotajā Kalnu Karabahas rajonā

"Ir pabeigti inženierdarbi, lai nodrošinātu mūsu vienību virzību šajā virzienā, sarežģītie kalnu ceļi mūsu spēku pārvietošanās maršrutā ir attīrīti no mīnām un sagatavoti izmantošanai," teikts ministrijas paziņojumā.

Azerbaidžānas armijas vienības 20.novembrī iegāja pirmajā no trim Armēnijas atdotajiem Kalnu Karabahas rajoniem - Agdamas rajonā.

Līdz 20.novembrim Armēnijai bija jāatsakās no Agdamas rajona un līdz 1.decembrim no Lačinas rajona. Sākotnēji bija paredzēts, ka līdz 15.novembrim bija jāatsakās no Keļbadžaras rajona, taču šis termiņš tika pagarināts līdz 25.novembrim.