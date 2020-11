Eksperti kritiski vērtē jauno prasību ievērošanu skolās

Arī prasība skolotājiem stundas vadīt sejas aizsargmaskās esot nesamērīga, īpaši, ņemot vērā to, ka pedagogam dienā var būt jāvada 5-6 mācību stundas. No Vanagas teiktā noprotams, ka problēmas var rasties, jo nepieciešams runāt visai intensīvi, turklāt skolēniem arī ir jāsadzird un jāizprot skolotāja teiktais, jābūt atgriezeniskajai saitei, bet sejas maskas to apgrūtinot.