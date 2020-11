Policija palīdz lētticīgam vīrietim atgūt krāpnieciskā finanšu platformā ieguldītus 20 000 eiro

Pagājušā gada pavasarī VP Vidzemes reģiona pārvaldē tika saņemts iesniegums no personas par krāpšanu lielā apmērā. Policija noskaidrojusi, ka cietušais saņēmis telefona zvanu no nezināmas personas, kura sevi iepazīstināja kā "finanšu speciālistu" un tirdzniecības firmas "PTBANC" pārstāvi no Krievijas. Krāpnieks krievu valodā piedāvājis piedalīties aktīvu tirdzniecībā interneta vidē, piesolot lielu peļņu. Cietušais piekritis un labprātīgi nodevis savus personas datus, ļāvis piekļūt internetbankai un pārskaitījis vairākus desmitus tūkstošu eiro uz dažādu valstu banku kontiem, stāstīja Vaskāne.