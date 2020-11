"...jo mazāk kilogramu, jo labāk", "kafija ar pienu nav ēdiens" - tas ir aplami!

Speciālistu viedokļi par to, cik bieži vajadzētu svērties, joprojām atšķiras. Pati piekopju praksi - svērties ne biežāk kā vienu reizi nedēļā, lai nepārdzīvotu par ikdienišķām svara izmaiņām, kuras ir pilnīgi normālas. Ikdienā cilvēka svars var svārstīties līdz pat vienam kilogramam, kas dažreiz var būt ļoti mulsinoši. Jāatceras, ka tas var notikt uz, piemēram, ūdens vai kāda smagāk gremojama produkta apēšanas rēķina.

Normālas svara svārstības ir no 100 līdz 1000 gramiem dienā. To var ietekmēt arī uzņemtais sāls daudzums - jo vairāk sāls, jo ilgāk ķermenī aizkavēsies ūdens izvadīšana.

Jāatceras arī, ka tie paši kilogrami ne vienmēr norāda uz vienu un to pašu iemeslu. Augums un ķermeņa individuālā fiziskā uzbūve ietekmēs to ciparu, kuru mēs redzēsim, uzkāpjot uz svariem. Muskuļu masas svars, piemēram, ir lielāks nekā tādam pašam tauku apjomam, kā arī ūdens organismā sekmēs pietūkuma veidošanos. Šeit palīgs var būt viedie svari, kuros ir iespēja izveidot individuālu lietotāja profilu ar saviem ķermeņa parametriem, tādiem kā garums, svars, vecums un citi. Šāds rīks aizņemtajā ikdienā var palīdzēt novērot to, kā mainās ķermeņa svars, un attiecīgi pielāgot savu dienas režīmu.