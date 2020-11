Ievieš jaunu slimības palīdzības pabalstu

To izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem.

Plānots, ka slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta. Lai to saņemtu, cilvēkam būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Šāda atbalsta forma plānota, jo COVID-19 izplatības dēļ arvien vairāk tiek slēgtas atsevišķas pirmskolas izglītības grupas vai iestādes, mācības vispārējās izglītības programmā tiek organizētas attālināti. Līdz ar to daudzām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 10 gadiem vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai.

lai vienam no vecākiem ļautu palikt mājās kopā ar savu bērnu,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām būs tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 2020.gada 2.decembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam vienam no bērna vecākiem, ja viņš nevar strādāt attālināti un viņa aprūpē ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai arī viņa aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot), un kuri Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.