Automašīna šobrīd ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu lielai daļai pasaules iedzīvotāju neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojamies. Statistiku par to, kuras ir izplatītākās jaunas vai lietotas automašīnas , varam atrast internetā. Bet, ja tevi interesē, kādus automobiļus ikdienā mēdz (vai mēdza) izmantot sabiedrībā zināmi cilvēki Latvijā un arī ārpus tās, šis raksts ir domāts tev!

BMW X6 – iecienīta izvēle sportistu vidū

Sportisko izskatu, ļoti daudzveidīgo aprīkojumu un plašo, ērto BMW X6 salonu īpaši iecienījuši virkne sportistu – to izmantojis gan skeletonists Martins Dukurs, gan bobslejists Oskars Melbārdis. Tāpat šīs markas automašīnu izvēlas arī ārvalstu sporta zvaigznes, piemēram, jauktās cīņu mākslas cīkstone Ronda Rouzija. Ja arī tevi uzrunā BMW X6, bet jauna modeļa cena ir pārāk augsta, jāpiemin, ka attiecīgā modeļa lietotas automašīnas atrodamas plašā klāstā.

Mini Cooper – automašīna, kas komentārus neprasa

Šo automašīnas modeli pavisam noteikti var nosaukt par ikonisku, tādēļ nav nekāds brīnums, ka tās iecienījušas arī sabiedrībā zināmas personības. Ar Mini Cooper savulaik pārvietojās visi četri The Beatles mūziķi, Enzo Ferrāri (Ferrari dibinātājs), dziedātāja Madonna, mūziķis Eds Šīrans, un daudzi citi. Tāpat šo auto iespējams redzēt leģendārajā britu seriālā Mr.Bean, kā arī Ostina Pauersa spiegu komēdijās. Ar Mini Cooper vismaz agrāk pārvietojušies arī Prāta Vētras solists Renārs Kaupers un radio dīdžejs Artis Volfs. Lieki piebilst, ka attiecīgā modeļa mazlietoti auto uz ielām pamanāmi visai bieži.

Kia K900 – luksusa klase par pieņemamu cenu

Lai gan Kia automašīnas, atklāti runājot, vēl nav ieguvušas kulta auto statusu, tas nemaina faktu, ka tās spēj piedāvāt lielisku braukšanas pieredzi, ko novērtē arī slavenības. Viens no piemēriem ir Amerikas Savieno Valstu izcilais basketbolists Lebrons Džeimss, kura garāžā blakus tādiem auto kā Ferrari 458 Spider, Lamborghini Aventador un Maybach 57S atrodama arī Kia K900. Lai gan Džeimss ar Kia Motors pirms dažiem gadiem uzsāka sadarbību, tas nemaina faktu, ka par savām simpātijām pret konkrēto automašīnas modeli basketbolists bija tvītojis jau iepriekš mikroblogošanas vietnē Twitter.

Lexus GS 300 – patīkama cenas un kvalitātes attiecība

Attiecīgo automobili sev dzimšanas dienā pirms 12 gadiem uzdāvināja dziedātājs Lauris Reiniks. Tā ir biznesa klases automašīna, kas izceļas ar ļoti pieņemamu cenu, ņemot vērā tās aprīkojumu un uzticamību; nereti Lexus tautā tiek dēvēta par japāņu Mercedes-Benz. Tāpat attiecīgais auto tiek pieminēts kā viens no klusākajiem savā klasē.

Porsche Cayenne Coupé – jauda, ērtības un prestižs vienkopus

Šis, starp citu, ir pasaulē pirmais sporta auto apvidus automašīnu klasē, un uz to norāda gan attiecīgā modeļa dizains, gan veiktspēja. Porsche Cayenne Coupé kopš pagājušā gada izmanto arī viens no Latvijas spēcīgākajiem vīriem – bokseris Mairis Briedis.

Bentley Continental – prestižs katrā kvadrātcentimetrā

Bentley Continental automašīnas sevī apvieno gan elegantu izskatu un ērtu salonu, gan milzīgu jaudu, par ko parūpējas sešu vai četru litru dzinējs. Lai gan ārēji attiecīgais auto modelis vairāk izskatās pēc automašīnas, kuras priekšplānā ir izvirzīts mērķis lieliski izskatīties, ar to vairākas reizes sasniegts arī rekords, braucot pa ledu (sasniedzot vairāk nekā 330 km/h lielu ātrumu), kā arī tas tiek izmantots dažādās motosporta sacensībās. Tāpēc nav brīnums, ka to izmanto daudzas slavenības, piemēram, aktrise Dženifera Lopesa, Hilton Hotels dibinātāja mazmazmeita Parisa Hiltone un reperis Ice-T. Tāpat pie šī auto stūres reiz sēdies latviešu basketbolists Jānis Timma, kura īpašumā ir virkne citu ekskluzīvu automašīnu, piemēram, BMW M5 First Edition un Mercedes-Benz G63 AMG.