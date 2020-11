Laukos ģimenes ārstiem vajadzīga palīdzība, lai aprūpētu pacientus

Laukos ārstu trūkst, un 75% no viņiem ir pensijas vai pirmspensijas vecumā. Līdz ar to dakteriem ir bail saslimt pašiem un inficēt tuviniekus. Tomēr pacientu aizvien ir daudz - lielākajās praksēs klātienē jāpieņem pat 50 cilvēki dienā. Vēl kāda problēma: pacienti netiek pie ārsta, jo daudzviet laukos sabiedriskais transports kursē reti. Ja kādreiz kaimiņi un radi kooperējās, viens otru aizvedot pie ģimenes ārsta, tagad apslimušajam jākuļas pie daktera pašam. Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis, ģimenes ārsts no Staļģenes Ainis Dzalbs uzskata, ka pandēmijas apstākļos transportu saviem iedzīvotājiem jānodrošina pašvaldībām. Tas jārisina un steidzami. Slimniekus ar hroniskām kaitēm ārsts sekmīgi var konsultēt pa telefonu, bet jaunu saslimšanu gadījumos vajadzīga klātienes vizīte.