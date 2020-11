Skolās Covid-19 visbiežāk izplatās, jo skolotāji neievēro distancēšanos

SPKC apkopojis septiņos lielākos uzliesmojumus izglītības iestādēs kopš septembra. Kopumā šajos uzliesmojumos bija reģistrēti 325 ar Covid-19 saslimušie, no kuriem 174 bija bērni, 90 - darbinieki, bet 62 - sekundārie inficēšanās gadījumi.

Atbilstoši epidemiologa sacītajam, bērni inficējušies proporcionāli piecos no desmit gadījumiem, skolotāji - trīs no desmit, bet sekundāri inficējušies - divi no desmit cilvēkiem. "Bet mēs zinām, ka attiecība starp šiem ir cita - uz vienu darbinieku parasti ir desmit izglītojamie," norādīja Perevoščikovs, rezumējot, ka skolotājiem risks inficēties darbavietā ir trīs reizes augstāks nekā bērniem.