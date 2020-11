Mediji Covid-19 krīzē: Latvijas medijiem lielāks atbalsts, Lietuvā vairāk saudzē darbiniekus

Lietuvas mediju uzņēmumi ir pelnošākie Baltijas valstīs, un to uzkrātās rezerves šajā krīzes situācijā kalpoja kā drošības spilvens. Neraugoties uz to, arī Lietuvas mediju uzņēmumi nevarēja izvairīties no izdevumu samazināšanas un meklēja iespējas ietaupīt citur.

Lietuvas mediji, kuri ieviesuši digitālos maksas produktus, bez oriģinālsatura piedāvā arī lietuviešu valodā tulkotus rakstus no ārvalstu medijiem, piemēram, The Economist, Bloomberg, The Rolling Stone, The Atlantic un citiem. Savukārt Igaunijā, kur lielākie mediji radinājuši sabiedrību maksāt par digitālo saturu jau vairākus gadus, šajā ziņā krietni apsteiguši medijus Latvijā un Lietuvā, un viņu abonentu skaits ir mērāms vairākos desmitos tūkstošu.