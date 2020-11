“Austras balva 2020” pārcelta uz nākamā gada pavasari

Atgādināsim, ka “Austras balvu” katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Iepriekšējos piecos gados balva ir pasniegta Alises Jostes albumam “Hardships Are Ships”, Rīgas Modes platei “Fantastiski”, Satellites LV ierakstam “Varavīksnes galā”, grupas “Polifauna” debijai “You Look Like A Lost Soul”, kā arī Tribes Of The City ierakstam “Rust And Gold” pērn.