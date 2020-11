“Vīrieti, dzīvo!” Notiks sarunas par vīriešu veselību tiešsaistē

Viena no galvenajām tiešraides tēmām būs prostatas vēža profilakse, diagnostika un ārstēšana. Dr. Vaganovs iezīmē skaudru realitāti – laika posmā no 2008. līdz 2018. gadam miruši 4274 vīrieši. Slimība bieži vien tiek atklāta jau novēlotā stadijā. To pamato arī statistika: 50% vīriešu prostatas vēža riska vecumā ne reizi savā dzīvē nav bijuši pie urologa. Iemesli tam ir dažādi. Viens no tiem – vīrieši nevēlas izrādīt vājumu, dodoties pie ārsta un šķietami atzīstot, ka viņi ir ievainojami.