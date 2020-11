"Luminor": Latvijā vidējā pensija ir 44% no vidējās algas

Vienlaikus vidējā vecuma pensija Eiropas Savienībā (ES) ir 1100 eiro mēnesī jeb 70% no vidējās neto algas ES.

Viņa sacīja, ka kopējais uzkrājumu rādītājs Latvijā ir tikai 6% no kopējiem mājsaimniecību ienākumiem, kamēr ES vidēji tas ir 12%, bet Igaunijā pat pārsniedz vidējo ES rādītāju un veido 13-14%.

"Jāsaprot, ka valsts nodrošinātā pensija veidos tikai daļu no ienākumiem vecumdienās, bet lielu daļu veidos cilvēku uzkrājumi. Diemžēl Latvijā uzkrājumus veido tikai neliela daļa iedzīvotāju, piemēram, trešajā pensiju līmenī uzkrājumu veic tikai trešdaļa iedzīvotāju, turklāt daļa no tiem neveic regulārus maksājumus un ir veikusi tikai vienreizēju pirmo maksājumu," stāstīja Dobrovoļska.

Bela norādīja, ka iemesls varētu būt zemie ienākumi, jo tikai 7% no iedzīvotājiem ar ienākumiem zem 400 eiro mēnesī veido uzkrājumus. Taču arī starp tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi pārsniedz 800 eiro mēnesī, uzkrājumus veido samērā kūtri - tikai 17,8% uzkrāj.

"Redzam, ka uzkrājumus neveido pat cilvēki, kuriem būtu iespēja to darīt. Līdz ar to 30% iedzīvotāju darba zaudēšanas gadījumā ar saviem līdzekļiem varētu iztikt nedēļu, 25% - vienu mēnesi, 14% - trīs mēnešus un pavisam neliels ir to iedzīvotāju skaits, kas ar saviem uzkrājumiem varētu iztikt ilgāk par trim mēnešiem," stāstīja Bela.