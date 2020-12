TVNET studijā: interaktīva intervija ar filmas "Lēciens" galveno varoni Simu Kudirku

“Lēciens” (The Jump) ir režisores Giedres Žickītes dokumentālā filma par lietuviešu jūrnieka un pārbēdzēja Sima Kudirkas neticamo dzīvesstāstu. Viņa izmisīgais lēciens uz brīvību izraisīja haotisku notikumu virkni, kas galu galā noveda pie viena no Aukstā kara lielākajiem politiskajiem jucekļiem. Filma no 14. decembra pieejama arī LMT Viedtelevīzijā.