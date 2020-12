Šis ir zoodārzs, ko par mājvietu sauc vairāk nekā 5000 neparastu dzīvnieku un viņu 240 kopēji un veterinārārsti. Šis zoodārzs ik gadu aicina miljoniem apmeklētāju, sniedzot iespēju savām acīm redzēt vienu no labākajiem sugu saglabāšanas piemēriem uz planētas, vienlaikus ļaujot apskatīt, iespējams, visunikālākos dzīvniekus, kādus jebkad redzēsiet. Turklāt, šī vieta atrodas ainaviskās Sidnejas ostas teritorijā – tas ir Tarongas zoodārzs !

Tarongas zoodārzs atvēris savus vārtus videokamerām, un ļauj visai pasaulei ieskatīties, kas notiek aiz žoga vienā no pasaules slavenākajiem un iespaidīgākajiem zoodārziem. Raidījuma uzņemšanā komanda sekoja visiem un visur, ļaujot desmit sērijās iepazīties ar daudziem aizraujošiem stāstiem. Sekojiet līdzi kā 12 ievainoti koalas pēc nežēlīgākā Austrālijas savvaļas ugunsgrēka ieradās zoodārza slimnīcā. Izziniet dramatisko stāstu par ārkārtas operāciju stāvoklī esošam un cīņā ievainotam lemuram. Izprotiet, cik sarežģīti ir trim šimpanzēm vienlaikus veikt veselības pārbaudi. Iepazīstieties ar apbrīnojamo pavairošanas programmu dažādām dzīvnieku sugām, tostarp lauvroņiem, tīģeriem, kazām un degunradžiem. Noskaidrojiet, kas notiek, kad komandai jāārstē pultuvjzirnekli – pasaules indīgāko zirnekli. Kā arī nepalaidiet garām iespēju sekot līdzi vēstures tapšanai – zoodārzs nolēmis uz Ameriku eksportēt divus pīļknābjus. Tarongas zoodārzā nekad nav garlaicīgi!

Patiesi neatvairāms desmit sēriju dokumentālais stāsts, ko stāsta britu aktrise, Oskara balvai nominētā Naomi Votsa – “Tarongas zoodārzā” būs skatāms darba dienās, pulksten 18, līdz pat 18. decembrim. Šis ekskluzīvais raidījums ļaus ieskatīties it visos aspektos, kas jāņem vērā vienā no pasaules zināmākajiem un skaistākajiem zoodārziem. No ievainotām koalām līdz 200 kilogramu smagām gorillām – šis sirdi sildošais un fascinējošais raidījums pirmizrādi piedzīvos pirmdien, 7. decembrī, pulksten 18, kanālā Viasat Nature!