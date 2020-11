Covid-19: Vācijā inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis miljonu

Tas informēja, ka pagājušajā diennaktī konstatēti vairāk nekā 22 000 jauni inficēšanās gadījumi, līdz ar to kopējais inficēto skaits pārsniedzis miljonu.

No 1.decembra privātās pulcēšanās pieļaujamais maksimālais cilvēku skaits tiks samazināts no pašreizējiem desmit līdz pieciem. Tomēr, lai cilvēki varētu tikties Ziemassvētku un Jaungada laikā, no 23.decembra līdz 1.janvārim šis skaits tiks palielināts līdz desmit. Taču galvaspilsēta Berlīne nolēmusi saglabāt piecu cilvēku pulcēšanās ierobežojumu arī svētku laikā.