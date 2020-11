Nesen LMT mājas viedtelevīzijā noskatījos interesantu HBO veidotu filmu – «Perfektais ierocis» (The Perfect Weapon). Tā stāsta par vienu no mūsdienu efektīvākajiem politiskajiem instrumentiem – kiberuzbrukumiem. Pamatojoties uz filmā redzēto, nolēmu dalīties ar pieciem galvenajiem secinājumiem par to vietu mūsdienu pasaulē.

Lai gan šis apstāklis var atšķirties, kiberuzbrukumu veikšanai nav vienmēr nepieciešamas spēcīgas tehnoloģijas, kuru darbināšana prasa valsts līmeņa resursus un ilgu gatavošanos. Kā norāda Irānas veiktais uzbrukums Sands Las Vegas Corporation 2014. gadā, nereti pietiek ar nelielu hakeru grupu, kura dažu mēnešu laikā atrod pieeju to interesējošajām drošības sistēmām un tās uzlauž. No šī savukārt varam secināt, ka kibertelpā no valstu mērīšanas tradicionālajās spēku mērauklās nav jēgas. Respektīvi, militāri un ekonomiski vājāka valsts var tik un tā veikt triecienu pret militāru, kā arī ekonomisku lielvaru un nodarīt lielus postījumus. Turklāt nereti atgūšanās no kiberuzbrukumu sekām prasa lielus naudas līdzekļus un arī salīdzinoši ilgu laika sprīdi.